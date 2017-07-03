Ремонт с плюсом: новая лестница для новой дороги

Владимирский филиал «Т Плюс» завершил замену изоляции 2 км тепловых сетей диаметром 800 и 1000 мм в районе первой очереди Лыбедской магистрали

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В рамках данного проекта специалисты компании завершают реконструкцию пешеходного перехода через магистральные трубопроводы в районе дома №31 по улице Луначарского.

«Данная работа – первый объект, который мы выполнили в этом году по программе «Ремонт с плюсом». В рамках этой программы при восстановлении благоустройства мы планируем выполнить дополнительные работы на трех-четырех объектах областного центра. Например: произвести замену и установку лавочек и урн, высадку растений, построить для жителей дополнительные дорожки и площадки. Хочу отметить, что эти работы не предусмотрены проектами и будут выполнены за счет привлечения дополнительных средств или за счет экономии. Переход в районе Лыбедской магистрали – первый наш такой объект, наш небольшой подарок жителям города», – рассказал директор Владимирского филиала «Т Плюс» Александр Королев.

После ввода в эксплуатацию первой очереди Лыбедской магистрали здесь будет организован пешеходный переход, поэтому подход к нему также важно было обновить. При реконструкции объекта были полностью заменены старые лестничные марши, установлены новые ограждения, отвечающие требованиям безопасности, в ближайшее время будет произведено асфальтирование дорожки. Общая стоимость работ составит более 180 тыс. рублей.

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