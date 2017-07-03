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Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Гос-Жилье» на действия комиссии по осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на приобретение в муниципальную собственность отдельной благоустроенной однокомнатной квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей специализированного жилищного фонда Вязниковского района.

В своей жалобе заявитель утверждает, что аукционной комиссией неправомерно принято решение о несоответствии его заявки требованиям документации об электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что  аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий, правомерно признала заявку заявителя не соответствующей требованиям, установленным в аукционной документации.

Тем самым, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок  признала жалобу ООО «Гос-Жилье» на действия аукционной комиссии по  доводам, изложенным в ней необоснованной.

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