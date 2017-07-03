Горячую воду во Владимире дают с задержками

В ряде домов на Нижней Дуброве, Василисина, Разина в сроки, ранее обещанные коммунальщиками, горячая вода не пошла. Где-то жильцов о задержках известили объявлениями на подъездах, а где-то людям пришлось наводить справки самим.

– Я позвонила в абонентский отдел ВКС, узнала, что ремонтные работы задерживаются. Снова придется «жечь» водонагреватель, – возмущается одна из жительниц дома по улице Разина.

Первоначальный график отключения горячей воды весной 2017-го был размещён в СМИ и на сайте владимирской мэрии. Корректировки же можно увидеть лишь на официальном сайте «Владимирских коммунальных систем».

Они подаются в «текущем» режиме. К примеру, с 30 июня на 3 июля сроки подключения горячей воды были перенесены для жителей ряда домов по улицам Диктора Левитана, Красноармейской, проспекта Ленина, Ломоносова, Ново-Ямской, МОПРа.

Почти все случаи переноса связаны с увеличением объемов ремонтных работ. В ходе гидравлических испытаний, проводимых «ВКС» с мая по сентябрь, обнаруживаются всё новые слабые места на теплосетях. Трубы рвутся, их латают.

Между тем, продолжаются и плановые ремонтные работы. В минувшие выходные и до 14 июля горячую воду отключили в домах по улицам Безыменского, Жуковского, Большой Нижегородской, Жуковского, Комиссарова, Соколова-Соколенка и на Суздальском проспекте. До конца июля трубы перекроют еще к десяткам домов Фрунзенского района. Ремонтные работы на теплосетях продлятся до середины сентября.