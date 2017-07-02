Во Владимире на улице Мира выставлены кости ихтиозавра и зубы мамонта

Открывшаяся выставка «Каменная книга» в Музее природы (ул. Мира, 19) знакомит посетителей с древнейшей историей Владимирской земли. Вы можете увидеть «красавцев» юрских и меловых морей – аммонитов, отпечатки древних растений каменноугольного леса, кости ихтиозавра, гигантские бивни и зубы мамонта.

Все это найдено на территории Владимирской области, которая всё ещё остается малоизученным в палеонтологическом плане регионом. Здесь на поверхность выходят породы, образованные в каменноугольный, юрский, меловой и неогеновый периоды, и они содержат самые разные останки ископаемых животных и растений.

Эти слои часто перекрыты горными породами, которые оставили ледники, не раз покрывавшие территорию Русской равнины. В них, в свою очередь, содержатся массивные кости животных «мамонтовой фауны»: мамонтов, шерстистых носорогов, северных оленей, бизонов.

Целенаправленное изучение геологической истории нашего края началось в XIX столетии с работ английского геолога Р.И. Мурчисона. Начав свои исследования с севера России, его экспедиция в 1840-1841 гг. направилась через Нижний Новгород, Муром, Елатьму, Касимов, Рязань и Коломну к Москве.

В 1883 г. геологическую съёмку Владимирской губернии производил старший геолог Геолкома С.Н. Никитин. На вышедшей из печати в 1890 г. геологической карте, кроме Московской губернии, была отражена западная часть Владимирской.

Начало 90-х гг. XIX в. ознаменовалось работами на территории Владимирской губернии геолога Н.М. Сибирцева. Во времена СССР начались промышленные разработки известняков, доломитов, строительных песков, кирпичных глин. Буровые работы по изучению геологического строения проводились у села Старый Двор Суздальского района, у деревни Неумойка Александровского, а также северо-восточнее станции Петушки.

Эти работы дали богатый материал по геологии края. В Вязниковском и Гороховецком районах пермские и триасовые отложения с заключёнными в них ископаемыми остатками фауны и флоры в 50-е годы XX века исследовал палеонтолог Б.П. Вьюшков.

В наше время геологическое прошлое нашего края ждёт новых исследователей и первооткрывателей. Ведь экспедиции в наш регион – единичны….

Следы древней жизни сейчас в регионе-33 находят, как правило, любители, и делают это случайно: по берегам рек и ручьёв, в карьерах при добыче полезных ископаемых, в дорожных выемках и котлованах под новое строительство.

Находки эти дают нам понимание, что мир, в котором мы живём, постоянно меняется. Там, где некогда шумели леса, появлялись моря, образовывались бескрайние пустыни или на сотни тысяч лет ложились глубокие снега… От всех этих глобальных процессов напрямую зависела жизнь живых организмов. Поэтому так важно знать – что было, и, возможно, на этой основе предполагать – что будет.

Справка. В России в XVII веке «кости древние человеческия и скотския» заинтересовали даже правительство. Царь Алексей Михайлович издал специальный указ о сборе останков древних животных. Первые находки – в основном, огромные кости мамонтов – хранились в первом музее России – Кунсткамере в Санкт-Петербурге, основанной первым императором России Петром I в 1714 году. А первые раскопки по поиску вымерших животных провёл на берегах реки Северная Двина профессор В.П. Амалицкий в XIX веке. Он нашёл тёмные от времени кости древних ящеров. Это была сенсация! Так, в России начала развиваться палеонтология – наука, изучающая древних животных и растения.

Автор: Денис Дуденков, ст. научный сотрудник Музея природы ВСМЗ