Владимирцы тестируют маршруты до Чёрного моря

Плохая погода в Центральной России, рост цен на путевки в Турцию (по сравнению с тем, что было 2-3 месяца назад, они выросли на 20-30%, и стоимость семейной путёвки ушла далеко за 100 тысяч), а также просто начало сезона отпусков заставили многих владимирцев рвануть на юг, выбрав самый экономичный способ передвижения – на своей машине.

В интернете активно обсуждаются плюсы и минусы маршрутов, пролегающих в Краснодарский край, Абхазию и в Крым. Большинство владимирцев, только что опробовавших южные направления, советуют землякам двигаться по трассе М-4 «Дон» через Москву или Орехово-Зуево. Ни в коем случае не через Рязань – там слишком скверное состояние дорог. Потери времени из-за рязанских ям и рытвин сопоставимы с аналогичными потерями в лакинской пробке, а вот нервов уйдёт больше, да и поломки не исключены.

Владимирцы, судя по отзывам, предпочитают платные участки дорог. Со слов наших автолюбителей, в нынешнем году на оплату скоростных участков уйдет порядка 1,5 тысяч рублей в оба конца.

Пробки встречаются под Ростовом-на-Дону. Плюс в том, что поток там все-таки двигается, за час-полтора самые сложные участки преодолеть можно.

Из других советов путешественников: путь к морю всё же лучше преодолевать с ночлегом. Причем не обязательно в гостевых домах и придорожных отелях, а на заправках и открытых остановочных площадках, коих на федеральной трассе предостаточно.

Камер ГИБДД на трассе достаточно, так что лучше не лихачить – себе дороже. На платных участках, впрочем, можно разгоняться до 130 км в час.

Как сообщают отдыхающие, народу на пляжах пока немного, но и местными фруктами российские юга пока не богаты. Самый сезон еще впереди – с середины июля и до конца августа.