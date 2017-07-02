В Коврове сосны сводят для мёртвых и живых

Когда в России впервые отмечали встречу нового года в ночь с 31 декабря 1699 на 1 января 1700 гг., то по приказу царя Петра I жилые дома и ворота украшали ветвями ели, сосны и даже можжевельника. Сегодня стало модным наряжать на новый год и сосну, и пихту. Преимуществами сосны является более пышная хвоя, которая не опадает даже при сильной жаре в помещении.

Правда, в качестве уличного новогоднего дерева сосны пока не наряжают. А жаль – в этом случае, например, в Коврове вполне можно было бы обойтись живыми деревьями, так как сосны там стоят даже в центре города. Но это – лишь жалкие остатки от тех лесных массивов, что стояли на месте современных городских кварталов.

Обычный пейзаж

В старину значительную часть центра и юго-востока нынешнего Коврова занимали сосновые боры. Не случайно князья Ковровы, по прозванию которых получил свое название нынешний город, являлись ветвью князей Кривоборских-Стародубских, названных так по своему владению – некоему бору, где сосны почему-то не отличались традиционной стройностью своих стволов. Легендарный кривой бор существовал еще в XV столетии, а в позапрошлом и прошлом веках сосны в ковровских борах росли одна краше другой.

После строительства железной дороги Москва – Нижний Новгород в начале 1860-х гг. новые ковровские кварталы стали строиться в южном направлении и вплотную подступили к обширным сосновым лесам. В конце XIX века в самой гуще соснового бора возникла Знаменская женская обитель, в окрестности которой ковровчане ходили за грибами. Теперь это почти центр города.

Бурный рост Коврова во второй половине 1920-х гг., когда начали развиваться крупные промышленные предприятия, ознаменовался новым наступлением на сосновые боры. Сосны безжалостно рубили, причем из них же строили одно- и двухэтажные дома-бараки для новых горожан, приезжавших не только из соседних сел и деревень, но и из других районов и даже областей. Так выросли поселки Красный Металлист и имени Клары Цеткин. При этом сосны вырубались не все, и уцелевшие лесные великаны оказались среди жилых строений, во дворах или рядом с проезжими частями улиц.

Одна из новых улиц по раздвоенной сосне в ее начале, первоначально, когда дома там лишь начинали строиться, служила хорошим ориентиром и поэтому и улица получила название Сосновая. Она так именуется до сих пор.

Мёртвые теснят живое

В конце 1940-х гг. между поселками Клары Цеткин и Красный Металлист был заложен парк культуры и отдыха имени В. А. Дегтярева. Его главной достопримечательностью, без преувеличения, стали именно сосны – остатки прежнего огромного соснового бора.

Однако с каждым десятилетием, даже с каждым годом сосен в Коврове остается все меньше. Как уже говорилось выше, с борами там особенно не церемонились, сводя деревья зачастую без особой нужды. Когда в конце 1930-х было основано новое – теперь оно уже старое – городское кладбище за линией Муромской железной дороги, то и там началось массовое истребление соснового бора (что-то подобное можно сейчас наблюдасть и на Улыбышевском кладбище Владимира – там сводятся большие лесные массивы под будущие могилы).

Ковров все более рос, и ранее подступавшие к нему с южной стороны сосняки, точнее то, что от них осталось, оказались даже не на окраине, а в самом центре города или среди новых микрорайонов. Особенно не повезло соснам в центральной части. При строительстве многоэтажек на улице Чернышевского с конца 1970-х гг. уцелевшие еще с XIX века сосны безжалостно вырубали для того, чтобы очистить стройплощадку.

В итоге сосны по большей части уцелели в кварталах с малоэтажной застройкой в районе улиц Тимофея Павловского и Краснознаменной. Именно там построенные еще в 1930-е гг. деревянные домики рядом с лесными великанами выглядят на редкость экзотично для крупного промышленного центра со 140-тысячным населением.

Машины вместо деревьев

С течением времени к человеческому фактору добавились проблемы экологии. За почти столетие первоначальный природный ландшафт и прежняя экосистема, в которой появились ковровские сосновые боры, были напрочь нарушены или даже в значительной степени уничтожены.

Деревья чрезвычайно выносливые (не случайно, в условиях севера или в горной местности сосны противостоят даже ураганным ветрам и самому суровому климату), сосны длительное время сопротивлялись неблагоприятным внешним условиям и успешно выживали даже в городских условиях. Однако повышенная загазованность и изменение уровня грунтовых вод привели к тому, что с конца XX века сосны в Коврове стали сохнуть.

Этот процесс продолжается до сих пор. Он идет медленно, и для занятых повседневной суетой ковровчан почти незаметен. У огромных, выше пятиэтажек, сосен постепенно начинают сохнуть верхушки. Постепенно там остаются лишь сухие ветки. Такое дерево уже не растет и обречено на гибель в течение одного-двух десятилетий.

То и дело в дегтяревском парке или на улицах вокруг спиливают очередную сухую сосну. Если сравнивать нынешние ковровские виды с фотографиями полувековой давности, то хорошо видно, насколько меньше стало сосен.

Как ни странно, до сих пор плохой экологии «помогают» люди. Причем именно те, кто должен охранять и сберегать доставшееся в наследство от минувших веков зеленое богатство. Так, по решению прежнего ковровского мэра Каурова в 2010 году около здания горадминистрации было вырублено несколько вековых сосен (вместе с липами и яблонями) лишь для того, чтобы очистить место под дополнительную автостоянку для чиновников и посетителей.

Тогда многие, особенно старики, лишь осуждающе качали головами: «Сосны жалко!». А мэрская пресс-служба официально заявила, что рубка была необходима, потому что «столетние сосны уже начали гнить». Однако на пнях от уничтоженных деревьев никаких следов гнили даже в упор не просматривалось.

При этом точно такие же сосны в сотнях метров от мэрии, видимо, гнили не подвержены, так как стоят на своих местах до сих пор. А автостоянку, образовавшуюся после того лесоповала, даже более пяти лет спустя не удосужились привести в порядок и заасфальтировать. А вот сосны, которым там росли более сотни лет, уже никогда не вернуть.

Зеленое наследство

Не только в парке имени В. А. Дегтярева, но и ближе к юго-восточной окраине Коврова до сих пор сохранилось островки прежнего соснового царства – у бывшего пожарного пруда в районе улицы Воробьева и посреди частной застройки 1960-х гг. на улице Парковой.

Однако даже там, несмотря на «пятачок» зеленой травы, не укатанной под асфальт, сосны тоже начинают хиреть и сохнуть. Сегодня во всем Коврове, не считая лесополосы за пределами городской застройки, остается не более двух-трех десятков сосен, которые пока еще выглядят относительно здоровыми. А всего счет им идет пока на пару сотен.

Но пройдет совсем немного времени, и уникальная особенность города оружейников – сосны в его центральной части, останутся лишь на фотографиях и в памяти ковровчан.

И когда под новый год Ковров в очередной раз украшают срубленными елями, то это выглядит почти символично: на пока еще живые сосны город не обращает внимания, вырубая все новые деревья себе на потеху.

В общем, пока реализуется лишь первая часть расхожей поговорки: что имеем – не храним. А потерявши, плакать придется в недалеком будущем.

На верхнем снимке: «Лесоповал» у ковровской мэрии в 2010 году