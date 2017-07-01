Во Владимире у «Тандема» в течение часа были сбиты два пешехода

В одном и том же месте, на пешеходном переходе у рынка «Тандем» на «пекинке», вчера были сбиты два человека. Сначала «ВАЗ» зацепил молодого человека, переходившего дорогу по «зебре». Как сообщают в соцсетях очевидцы аварии, машина двигалась по обочине. С серьезными травмами пострадавшего увезли на реанимобиле.

Через час там же, следуя в левом ряду, водитель «УАЗ-Патриот» не успел затормозить перед переходом и сбил девушку. Свидетели произошедшего видели, как автовладелец пытался оказать первую помощь пешеходу, но тщетно. Девушка погибла на месте.

Переход у «Тандема» – опасный. Светофора там нет. Правда, недавно появились разграничивающие встречные потоки столбики, а дорожные знакип – со светоотражающими полосами. Но, как показывает статистика, этих мер безопасности явно недостаточно.

Многие владимирцы считают, что в данном месте необходим надземный переход. Но в ФКУ «Упрдор Москва-Нижний-Новгород», обслуживающем федеральную дорогу в нашей области, такой объект не запланирован.

Есть проект перехода в районе поворота на «Тепличный», строится переход в районе бульвара Иванова. А вот переход у «Тандема», вероятно, так и останется одним из самых опасных в городе.

Фото: https://www.abw.by/photos/news/156228_1_350.jpg