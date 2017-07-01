Ремонт дворов во Владимире начнётся на исходе лета

Организация ремонтной кампании во дворах владимирских домов явно затягивается. Заявки от собственников жилья начали принимать ещё весной, а на электронной площадке госзакупок контракты на благоустройство дворов появились только сейчас.

В отличие от прежних лет, мэрия не стала группировать несколько территорий в один лот, на каждый двор выставлен свой контракт. Но раньше и перечень работ, выполнявшихся подрядчиком, был куда скромнее. Как правило, перед ним ставилась одна задача – обновить дорожное полотно на проезжей части и тротуаре.

А в нынешнем году к этому добавилась установка лавочек, урн, фонарей, детских и тренажерных площадок, а также обустройство парковок. Правда, такое «расширенное» благоустройство потребовало вложений не только со всех уровней бюджетов, но и от собственников жилья (5% от общей сметы).

Часть выставленных на электронной площадке госзакупок контрактов будет расторговано 17 июля, другие – 24 июля. Срок выполнения работ для всех единый – 20 дней со дня заключения контрактов. Так что первые результаты можно будет увидеть к середине августа.

К примеру, во дворе домов 47 и 47а по улице Балакирева на сумму 3,8 миллионов рублей сделают масштабное благоустройство. На детской площадке поставят карусель, качели, рукоход, песочницу, ракету с перекладинами, качалку, горку.

На крытой тренажерной площадке установят скамью для пресса, брусья, снаряды «гиперэкстензия», «верхняя тяга», «жим ногами», «гребля». У подъездов сделают скамейки, урны, газоны отделят от тротуаров ограждением.

Те же работы, но на меньшую сумму – 2,4 миллиона рублей выполнят и во дворе дома № 197-б по улице Добросельской. Во дворах же дома №19 по улице Соколова-Соколенка, домов №3-б и 3-в по улице Диктора Левитана, дома №26 по проспекту Строителей проведут общее благоустройство с организацией детской площадки, но без тренажерного комплекса.

Фото: http://www.vseon.com/images/news/february17/59.jpg