Владимирские фермеры хотели бы «заразить» горожан ЗОЖ

Фермеры начинают и выигрывают. В нашей области в два (!) раза за последние 10 лет (с момента проведения в 2006 году Всероссийской сельскохозяйственной переписи – первой в новых экономических условиях) уменьшилась площадь земельных участков, которыми владеют сельхозпредприятия. Одновременно с этим многократно увеличились угодья у владельцев крестьянских и фермерских хозяйств: с 12 га в 2006-м до 35-ти в прошлом году.

Повысили свой статус как землевладельцы и индивидуальные предприниматели, и владельцы личных подсобных хозяйств, также расширив границы земельных угодий. И если статистики знают точно – кто, сколько и чем именно полей сегодня засеивает, то ответ на вопрос: почему люди выбирают тяжкий фермерский хлеб? – остаётся открытым. Ответы на него выслушали участники дискуссионного кубы «Зерно», пригласившие на очередную встречу фермеров региона-33.

Несмотря на то, что у каждого из пришедших был свой ответ на этот вопрос, черты сходства всё же просматриваются.

Суздальский фермер – Александр Стерлигов – личность, без преувеличения неординарнейшая. И дело не только в генеральских погонах. Он – экс-начальник сектора экономического отдела Совета Министров СССР, бывший управляющий делами Совета Министров РСФСР, экс-помощник по экономическим вопросам и заместитель руководителя секретариата вице-президента РФ Александра Руцкого. После ухода в 1991 году с госслужбы основал движение «Офицеры за возрождение Отечества».

Полтора года назад Стерлигов вместе с семьей выбрал Суздальский район новым местом жительства. Он занимается животноводством, овощеводством. Открыл торговую точку, в которой продает фермерские продукты, а также хлеб из собственной печи. Говоря о том, почему генерал пошёл в фермеры, он сделал упор на экологию:

– Мода ко мне никак не относится, я пришел к фермерству естественным путем. Действительно, в городе жить тяжело и я думаю, что человечество сходит с ума, создавая огромные мегаполисы, где распространены болезни, много неблагополучных факторов и поколение за поколением растёт на сомнительных продуктах. Это привело к мысли о том, что надо бежать из города, – рассказал он.

Александр Почепцов, собственник сети фермерских хозяйств, отметив, что фермерство сегодня приобрело четы модного увлечения, обратил внимание также на прямую взаимосвязь между фермерами и здоровым образом жизни:

– Это образ жизни, некая философия такая: хочется видеть рассветы и закаты, дышать чистым воздухом, есть здоровые продукты. Это важно для всех. Я надеюсь, что у нас в стране наступит такое время, когда все мы сможем за достаточно невысокие деньги есть здоровую продукцию, – сказал он.

Светлана Еремина, собственница домашней козьей фермы, также променявшая город на деревню, солидарна с ним:

– Мы имеем возможность есть натуральные продукты питания и работать в свое удовольствие. Да, это постоянное движение, но, в первую очередь, это – здоровый образ жизни, здоровые продукты. Кроме того, важно, что мы можем людям помочь. Я всячески пропагандирую моду на здоровый образ жизни и молодым мамочкам пытаюсь её привить. У нас был случай, когда мы спасли ребёнка, переведя его на козье молоко.

Совершенно иная история у Андрея Синицына, собственника агрофирмы «Мелагро». Он, как житель города Меленки, после прихода из армии твёрдо знал, что будет заниматься домашним хозяйством. Так и поступил: работал в пожарной охране (сутки через трое), взял кредит, построил хлев, закупил свиней. Но потом страна круто поменяла курс. И изменилось представление о том, насколько человек может быть привязан к государству.

– Идею заниматься выращиванием картофеля мне дал один человек, – рассказал он. – Тогда у меня было именно фермерское хозяйство. Я вставал, шёл на работу, сам на себя работал и получал удовольствие. Дело в том, что фермерство даёт возможность видеть продукт своего труда. Он реален и интересен людям.

Деньги – ложные цели. Деньги – это энергия, то, что поможет добиться цели. Это – игра. Ты начинаешь что-то производить, возникает идея попробовать что-то новое. Пробуешь, выбираешь: заниматься этим или нет, снова пробуешь. И в конечном итоге я так увлёкся, что развил свой бизнес широко и стал управленцем, – признался он.

Официально: Роман Русанов, вице-губернатор, курирующий сельскохозяйственное направление: “В этом году, как и в прошлом, 20 КФХ воспользовались субсидией от государства в размере 1,5 млн рублей на старт проекта. Две семейные фермы получили в этом году по 15 млн рублей в качестве безвозмездной помощи на проекты развития”.

фото: Veterinarian.hozvo.ru и проекта Зерно