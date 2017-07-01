Непогода оставила более 3000 жителей Владимирской области без электроэнергии

Вчерашняя гроза привела к нарушению электроснабжения в населённых пунктах Александровского, Петушинского и Собинского районов. Об этом поздно вечером 30 июня сообщило Главное управление МЧС по Владимирской области.

Информация об отключениях электроэнергии в Александровском районе поступила оперативным службам в 18.20, об отключениях в Собинском и Петушинском районах – в 19.15. Всего без электроснабжения остались 29 населённых пунктов, более 3 тысяч жителей. «Социально-значимые объекты в зону отключения не попали» – уточнило региональное управление МЧС.

Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечены бригады в количестве 20 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России – 6 человек и 3 единицы техники.

Фото: http://www.stihi.ru/pics/2009/10/05/1543.jpg