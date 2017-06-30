Лестницу у Дмитриевского собора восстановят на следующей неделе

Полиция областного центра ищет вандалов, разрушивших лестницу, ведущую к смотровой площадке у Дмитриевского собора города Владимира. Накануне ночью внедорожник, проехав по тротуару, влетел вверх по бетонной лестнице и прокатился по смотровой площадке. Видео выложено в социальной сети «В Контакте».

Разрушены все до единой ступеньки. Горожане опубликовали в социальных группах и фотографии площадки и лестницы. Под постами – десятки комментариев, ни одного положительного. Все возмущены поступком неизвестных лихачей.

Машину опознать пока не удалось, но участники обсуждений по внешнему виду предположили, что это – внедорожник марки «Мицубиси-Паджеро». В полиции официального это не подтверждают. Заботы по восстановлению лестницы легли на городскую казну.

– С понедельника начнутся ремонтные работы. Ступеньки восстановят в течение недели, – сообщил «Призыву» начальник управления общественных связей и СМИ владмирской мэрии Александр Карпилович.

И еще о соцсетях. Ранее резко негативную реакцию, сравнимую с нынешней, вызвал эпизод с водителем, рискнувшим проехать через арку Золотых ворот. А вот хулиганы, попытавшиеся въехать по лестнице «Белого дома», наоборот, изрядно повеселили участников виртуальных сообществ.