У камешковца изъяли арсенал оружия

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в своей квартире он хранил гладкоствольное двуствольное охотничье ружье неустановленной марки. Также в гараже, принадлежащем камешковцу, были обнаружены и изъяты 5 патронов по типу калибра 9 мм и устройство для их изготовления. Кроме того, он показал сотрудникам полиции организованный в лесу тайник. Там находились сигнальный пистолет, конструкция которого изменена под калибр 9 мм, пневматическая винтовка, конструктивно изменённая под калибр 5,6 мм, граната, порох и патроны.

Разрешительных документов на приобретение и хранение оружия, а также на производство боеприпасов у мужчины не было.

Проведенной впоследствии экспертизой установлено, что изъятые патроны являются самодельными и пригодными для производства выстрела из изъятого оружия. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Также сотрудники полиции установили, что охотничью двустволку мужчине незаконно продала его приятельница – 50-летняя местная жительница. По данному факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье – «незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия».

Фото: http://gorlovka-vesti.su/wp-content/uploads/2017/02/img-20141114115643-789-800×445.jpg