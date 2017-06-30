В Добром на два часа перекроют движение

Сегодня, во Владимире, во время проведения крестного хода, организуемого Владимирской епархией Русской православной Церкви, будет ограничено движение всех видов транспорта с 18.00 до 20.00 часов по улице Добросельской на участке от Суздальского проспекта до федеральной трассы М-7 «Волга».

Как уточнили в пресс-службе владимирской мэрии, автотранспорт будет направлен в объезд по Суздальскому проспекту, улицам Комиссарова и Егорова, ФАД М-7 «Волга».

Фото: http://www.vladimir-city.ru/upload/iblock/093/FOOcAEdPY.jpg