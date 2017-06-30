За смерть женщины, упавшей в колодец, ответит мастер котельной

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о смерти 54-летней жительницы Муромского района. Напомним, 21 апреля жительница поселка фабрики имени Войкова шла по пешеходной дорожке, оступилась и упала в технологический колодец. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Обвинение в причинении потерпевшей смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей следствие предъявило мастеру участка котельных Муромского филиала ООО «Владимиртеплогаз» Александру Карасеву.

Александр Карасев работает в отрасли ЖКХ с 2014 года, был на хорошем счету. В сентябре прошлого года он был переведен на должность мастера участка котельных поселка, где произошла трагедия. Мастер участка подтвердил, что местные жители неоднократно обращались с просьбой закрыть колодец у дома № 27. Он располагался в непосредственной близости от узкой пешеходной дорожки, по которой ежедневно взрослые и дети добираются к остановке общественного транспорта, магазинам и домой.

Однако, по мнению следствия, в данной ситуации обвиняемый действовал безответственно. В начале весны он распорядился вырубить кусты вокруг приямка теплотрассы и, полагая, что объект теперь на виду, люди будут обходить его. На следствии, признавая свою вину, Александр Карасев пояснил, что решил не тратить пиломатериал на временное перекрытие объекта, а дождаться поставки бетонных плит.

Интересы потерпевшей на следствии представлял 31-летний сын женщины, который выразил намерение о примирении с обвиняемым. Еще на стадии доследственной проверки руководством Муромского филиала ООО «Владимиртеплогаз» потерпевшему были принесены извинения и выплачена компенсация в счет причиненного морального и материального ущерба.

Незамедлительная реакция руководства предприятия последовала и по принятию мер к безопасности эксплуатируемых объектов. По материалам следствия ситуация обсуждена на профильной комиссии, специалистами общества проведены мероприятия по обследованию технологических сооружений (камер, приямок, мест выхода теплотрасс из земли). Только в округе Муром приведены в соответствие с требованиями безопасности более 1600 таких объектов.

Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и направления для рассмотрения в суд.

Фото: http://moygorod-online.ru/netcat_files/151/161/luk.jpg