В парке Пушкина вырастут скульптуры из мусора

В парке Пушкина в рамках эко-выставки “Субкультуры” появятся 10 оригинальных скульптур, выполненных из промышленного мусора. Завтра мастера будут трудиться над их созданием, а в воскресенье состоится презентация работ.

Как рассказала “Призыву” организатор эко-выставки, руководитель Молодёжного клуба Русского географического общества города Владимира Антонина Коломиец, к проблеме переработки мусора активисты решили подойти творчески.

– Для этих целей нам было предоставлено большое количество промышленного мусора. Свое творческое видение продемонстрируют пять мастеров, пожелавших принять участие в акции. Владимирцы в свою очередь смогут не только посмотреть на получившиеся работы, но и отдать за них свой голос, – пояснила Антонина Коломиец.

Интернет- голосование будут запущено в группе Молодежного клуба РГО города Владимира в воскресенье. Автор лучшей работы будет награжден специальным призом.

По словам Антонины Коломиец, в рамках Года экологии активисты владимирского Молодежного клуба РГО запланировали немало мероприятий. Ряд из них уже получилось реализовать. Так, на днях активисты вышли на очистку территории Загородного парка. Убирали наиболее загрязненные участки. Неприятным сюрпризом стало огромное количество бутылок и железа, которое скидывается водителями в лес. Итог акции – 5 собранных мешков с мусором.

К слову, Молодёжный клуб РГО Владимир – организация новая для Владимира, она была открыта в областном центре всего три недели назад, сейчас ее участники набирают актив и открывают свои двери для всех желающих.

Фото: https://vk.com/mk_rgo33 и http://tourism.avo.ru/what-to-visit/vladimir/parki/15391/