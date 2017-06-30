В Камешково будут выпускать чешские трактора

Одно из крупнейших промышленных предприятий моногорода – ОАО «Камешковский механический завод» в недалеком будущем может начать выпуск тракторов. У них уже и название есть – «Владимир».

Колесные трактора «Владимир» со снаряженной массой 2740 кг имеют дизельный двигатель мощностью 50 лошадиных сил и способны развивать скорость 30 км в час. Их прочих характеристик: гидростатическое рулевое управление, грузоподъемность заднего навесного устройства 1,1 тонны, отключаемый привод переднего моста и механическая синхронизированная реверсивная 8-ступенчатая полноприводная трансмиссия. Трактора «Владимир» будут относиться к категории Т1 и экологическому классу TIER III Stage А.

Производство таких тракторов планируется организовать в индустриальном парке «Камешково», создаваемого в рамках госпрограммы содействия развитию моногородов на площади почти в 94 гектара. Одним из резидентов этого технопарка, наряду с рядом других предприятий российского и зарубежного бизнеса, станет «КаМЗ».

Уже сейчас ведутся работы над проектом нового производственного корпуса. «КаМЗ» заключен договор с чешской компанией «Zetor» на разработку необходимой конструкторской документации нового трактора с учетом потребностей потенциального российского потребителя.

«Zetor» из города Брно в чешском регионе Моравия является известным в Европе разработчиком тракторов и компонентов к ним, в том числе тракторных двигателей и кабин, имея огромный потенциал в данной отрасли. С июня 2002 года единственным акционером «Zetor» является словацкая компания HTC Holding. Известно, что действующая с 1946 года компания «Zetor» за 71-летнюю историю произвела и реализовала более 1,3 миллиона тракторов.

Трактора «Владимир» чешской разработки, но камешковского производства будет отличать широкая универсальность использования, как в сельском хозяйстве, так и в сфере ЖКХ. Ожидается, что к 2020 году «КаМЗ» сможет выпускать 1000 тракторов в год. На тракторном производстве планируется создать около 100 новых рабочих мест, дополнительно к имеющимся сейчас 230 штатным единицам на «Камешковском механическом заводе».

При этом необходимо решить проблему дефицита кадров, причем как рабочих, так специалистов и управленцев. В сравнительно небольшом Камешково, где, начиная с «лихих 90-х» найти работу было трудно, и немалая часть граждан трудоспособного возраста уехала заработки в другие города, сегодня трудовые резервы почти исчерпаны. Поэтому руководству «КаМЗа» уже сейчас приходится привлекать квалифицированных рабочих, специалистов и руководителей из Коврова и Владимира, которых доставляют на смену и обратно заводскими автобусами.

Трактора «Владимир» предполагается поставлять как на внутренний российский рынок, так и в страны ближнего зарубежья. Ожидается, что такие машины окажутся очень востребованными. Если прежде центром тракторостроения 33-го региона был город Владимир, где действовал Владимирский тракторный завод, то теперь им может стать город Камешково. Но марка новых тракторов все равно останется владимирской.

Справка. Нынешний «КаМЗ» ведет свою историю от «Московского экспериментального завода», который в сентябре 1969 года выпустил свою первую продукцию. На его базе в 1996-м было создано ОАО «КаМЗ». Сегодня «КаМЗ» работает в тесном взаимодействии с «Ковровским электромеханическим заводом», выпуская комплектующие к дорожной и коммунальной технике, производимой «КЭМЗ», металлоконструкции и комплектующие для станков с маркой электромеханического завода, а также отдельные крупногабаритные детали.

Фото: https://sputnik.by/images/102929/62/1029296275.jpg