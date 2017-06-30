Ковровчанина наказали за попытку сбыта контрафакта

Ковровским городским судом вынесен приговор в отношении 35-летнего местного жителя. Он признан виновным в попытке сбыта контрафактной алкогольной продукции в крупном размере.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, 788 бутылок алкогольной продукции, а это водка, коньяк, виски, не соответствующие требованиям ГОСТа, ковровчанин приобрел в августе прошлого года в Москве и перевез в Ковров с целью дальнейшей реализации. На бутылках были наклеены поддельные специальные акцизные марки. Однако незаконный бизнес был пресечен сотрудниками правоохранительных органов. Алкогольная продукция вовремя была изъята из незаконного оборота и не успела дойти до покупателей.

Государственное обвинение просило суд назначить подсудимому наказание в виде крупного штрафа. Соглашаясь с позицией прокуратуры, суд обязал ковровчанина выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Приобретенная осужденным алкогольная продукция подлежит уничтожению.

Фото: https://ivbg.ru/7814519-v-lenoblasti-nashli-zavod-po-proizvodstvu-nelegalnogo-alkogolya.html