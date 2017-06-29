Во Владимирской области уменьшилось число трудящихся

Несмотря на то, что на календаре уже конец июня, Владимирстат подводит итоги зимы и весны. По данным региональных статистиков, среднесписочная численность работников региона с декабря по апрель 2017 года уменьшилась почти на 8 тысяч человек – с 303 547 до 295 578.

Снижение количества трудящихся наблюдается во всех крупных городах области: Владимире, Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном. Но вместе с тем – вот парадокс нынешних реалий! – численность безработных в регионе-33 с каждым месяцем тоже уменьшается. Если в январе их было учтено 8 866 безработных, то в мае на 553 человека меньше – 8 313 (уровень безработицы в области – 1,1% от трудоспособного населения).

Помимо граждан, официально оформивших статус безработного, есть еще группа жителей, не занятых трудовой деятельностью. Их к июню стало больше – свыше 2,3 тысяч человек.

Любопытные сведения содержатся в графике, раскрывающем причины увольнения сотрудников. В общей численности выбывших работников 78,4% составляют уволившиеся по собственному желанию.

Фото: http://photo.thebestofrussia.ru/77351/800.jp