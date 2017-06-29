«МегаФон» вновь связал «Территорию смыслов»

«МегаФон» уже третий год подряд разворачивает на Форуме мобильную базовую станцию, которая представляет собой специально оборудованный автомобиль Ford Transit. Технология позволяет оперативно организовать покрытие сетей 2G/3G/4G на любой местности, тем самым обеспечить качественную голосовую связь, а также быстрый мобильный интернет во время массовых мероприятий, фестивалей и форумов.

По данным замеров скоростей на пользовательских устройствах с помощью сервиса Speedtest, интернет от МегаФона на площадке Форума разгоняется до 65 Мбит/с. Такая скорость позволяет смотреть онлайн-трансляции в режиме реального времени без прерываний, оперативно загружать «тяжелые» файлы.

«За время работы «Территории смыслов» в 2016 году, количество скачанного и загруженного контента в наших сетях 3G и 4G составило около 1 Тб, что примерно сопоставимо с 500 000 фотографий в хорошем качестве. Такой объем данных говорит о том, что участники и гости Форума активно пользовались нашими услугами, а сеть работала стабильно. Учитывая интерес молодежи к цифровым сервисам, этот год не станет исключением. Надеемся, что качественный интернет от МегаФона поможет участникам в реализации образовательных проектов», – прокомментировал директор Владимирского регионального отделения Центрального филиала компании «МегаФон» Иван Власов.

Фото: https://vk.com/terrascientiaforum