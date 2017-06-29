Должностное лицо привлечено к административной ответственности

28 июня текущего года заместителем руководителя Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении должностного лица ПАО «МРСК Центра и Приволжья» к административной ответственности по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 10 000 рублей.

Административное дело возбуждено по итогам проведенной проверки по заявлению физического лица, в результате которой был выявлен факт нарушения должностным лицом сетевой организацией срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, установленный подпунктом «б» пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.