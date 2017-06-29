Владимирское УФАС сообщает

28 июля 2017 года руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дела об административных правонарушениях, возбужденных по инициативе прокуратуры Владимирской области в отношении членов комиссии ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Владимирской области» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Прокуратурой области в мае 2017 года в соответствии с заданием Генеральной прокуратуры Российской Федерации была проведена проверка деятельности Учреждения в сфере осуществления закупок для нужд Центра, в ходе которой установлено, что распоряжением начальника Учреждения от 14.11.2016 №2295-Р Единой комиссии предписано организовать и провести процедуру размещения заказа путем аукциона в электронной форме, а также утверждена Документация об электронном аукционе на право заключить государственный контракт на оказание услуг по военизированной физической охране Центра. Пунктом 14.2 Информационной карты электронного аукциона предусмотрена необходимость участника закупки, наряду с иными документами, предоставить в составе второй части заявки копию лицензии на осуществление частной охранной деятельности. По результатам проведенного аукциона аукционной комиссией было принято решение о заключении государственного контракта с победителем аукциона – ООО ЧОО «Ирбис» с ценой 270 799,20 руб. Однако в составе второй части заявки ООО ЧОО «Ирбис» представлена лицензия на осуществление частной охранной деятельности от 16.06.2004 № 0068, в которую, вопреки п.14.2 Информационной карты, не включена услуга по консультированию и подготовке рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.

Таким образом, заявка ООО ЧОО «Ирбис» неправомерно признана победителем данного электронного аукциона, и в силу п. 1 ч. 6 ст. 69 Федерального закона 44-ФЗ, подлежала признанию не соответствующей требованиям документации об электронном аукционе, в связи с несоответствием представленной участником лицензии на осуществление охранной деятельности требованиям аукционной документации и наличием в заявке недостоверной информации.

Частью 2 статьи 7.30 КоАП предусмотрена административная ответственность за признание заявки на участие в аукционе надлежащей, соответствующей требованиям документации об аукционе, в случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Рассмотрев материалы дел, руководитель Владимирского УФАС России признал членов комиссии виновными в совершении административных правонарушений и привлек к административной ответственности в виде административных штрафов в размере 5 000 рублей на каждого члена комиссии в доход бюджета.