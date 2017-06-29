На День семьи, любви и верности в Муроме ждут около 140 тысяч гостей

Праздничные мероприятия в Муроме пройдут 8 июля. Как сообщили наши коллеги с портала «Муром24», глава округа Евгений Рычков приоткрыл завесу тайны организации торжества.

В этот день на улицах города будет открыто 10 увлекательных интерактивных площадок. В частности, на площадке «Нарядный ряд» будет организован грандиозный показ русского костюма. Свои модели представят 11 лучших ведущих модельеров России. Кроме того, по словам главы, будут открыты площадки «Ремесленная ярмарка», «Семейный бульвар» «Свадебная площадь» и другие.

Также в этот день гости праздника выберут царь-калач, который является одним из символов города, познакомятся с традиционными ремеслами Руси и совершат путешествие по гастрономической карте городов Владимирской области.

Кроме того, администрации округа договорилась о премьерном показе в Муроме мультипликационного фильма «Сказ о Петре и Февронии». Накануне, 7 июля, его представят в новом кинозале в ДК «Вербовский». А уже 8 июля будет организована площадка, так называемый кинозал под открытым небом, на улице Московской, где все желающие смогут увидеть этот фильм.

По традиции, в этой день на набережной Оки пройдет концертный марафон, который смогут увидеть все жители страны. Начнется он в 20.00

“Будет насыщенная программа, рассчитанная на три часа. Концерт пройдет на набережной реки Оки и завершится красивым фейерверком. Концерт будет транслироваться Первым каналом”, – рассказал ТАСС директор Фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Соловьев.

По предварительным прогнозам 8 июля в Муроме ожидают около 140 тысяч гостей. Напомним, что в этом году Дню семьи, любви и верности исполняется 10 лет.