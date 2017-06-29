Во Владимире инспекторы ДПС отличились на пожаре

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, находясь на маршруте патрулирования на улице Тракторная, старший лейтенант полиции Артур Амиров и капитан полиции Андрей Ликитин заметили густой дым, идущий из окна одного из многоэтажных домов.

Как оказалось, загорелась квартира на пятом этаже общежития. Полицейские передали информацию в дежурную часть ГИБДД и, оперативно оценив ситуацию, не дожидаясь прибытия экстренных служб, организовали эвакуацию жителей.

В одной из комнат жилого блока, где находился очаг возгорания, инспекторы обнаружили мужчину и женщину, которые не могли самостоятельно покинуть сильно задымленное помещение. Жильцы были эвакуированы сотрудниками полиции на улицу, где им была оказана помощь.

Пострадавшие сообщили, что в другой комнате блока находится их сосед. Полицейские вернулись обратно и в одной из запертых комнат обнаружили лежащего на полу мужчину. Инспекторы на руках вынесли его на улицу, но прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины от отравления угарным газом.

Эвакуированные жильцы дома от госпитализации отказались. Прибывшие на место происшествия экстренные службы ликвидировали возгорание.

По данным пресс-службы регионального МЧС, всего к тушению пожара привлекалось 34 человека, 12 единиц техники, в том числе от МЧС 18 человек, 6 единиц техники.

В результате пожара сгорело имущество на площади пяти квадратных метров. Всего было эвакуировано 30 человек. Предварительная причина пожара устанавливается.

Фото: https://static.mvd.ru/upload/site36/document_images/GIBDDshniki-800×600.jpg