За убийство пенсионера меленковец отсидит 9,5 лет

Вынесен приговор 38-летнему Олегу Медведеву. Мужчина признан виновным в убийстве.

11 апреля текущего года житель села Илькино в поиске спиртного заметил выходящего из магазина 76-летнего местного жителя и проследовал за ним.

Он стал настаивать на том, чтобы его пригласили в гости и угостили спиртным. Получив отказ, мужчина разозлился и нанес пенсионеру около 20 ножевых ранений. Затем забрал пакет с продуктами, алкоголем, пачкой сигарет и проследовал к приятелям.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, выйти на след преступника помогли данные о номере акцизной марки пачки сигарет, приобретенной пенсионером-инвалидом в сельском магазине и обнаруженной впоследствии у Медведева. Вину в содеянном он признал.

Приговором Меленковского районного суда виновному было назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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