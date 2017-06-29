Владимирцы не знают, как готовить «Клязьму»

Самый главный продукт на столе россиян – курица. Каждую неделю поисковик перенаправляет за рецептами блюд из этой птицы более 700 тысяч человек. Но какая курица без гарнира?!

Второе почетное место занимает картофель. Пользователи ищут рецепты картофеля, запеченного в духовке и приготовленного с мясом и опять той же курицей. Процесс варки и жарки россиян интересует мало – это у нас в крови. В топе запросов также мясо, капуста, творог, грибы и помидоры.

Во Владимирской области чаще, чем в среднем по России ищут форель, пикшу, стерлядь, чернику, черри, личи, дайкон, моховики и зонтики.

Если говорить о блюдах, то больше всего пользователей интернета интересуют салаты. Пальму первенства удерживает цезарь с курицей, далее следует салат с крабовыми палочками, “Мимоза”, салат из кальмаров и греческий. Вкусив салаты, россияне, судя по рейтингу, сразу принимаются печь торты: из печенья, “Наполеон” и бисквит. На третьем месте – супы. Самые популярные: грибной, с фрикадельками и гороховый.

Жители Владимирской области также часто интересуются, как сделать мастику, приготовить жульен, ежики, долму, узнают рецепт салата “Клязьма” и слабоалкогольного сидра.

В июне начинается сезон заготовок. Россияне спрашивают, как готовить малосольные огурцы, разнообразное варенье: от лепестков роз до сосновых шишек, компоты, желе и заготовки.

Фото: http://mtdata.ru/u2/photo3F93/20582736643-0/original.jpg