13 владимирских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В этом году выпускники сдавали два обязательных предмета: математику (базовый уровень, профильный уровень) и русский язык. На выбор учащимся было предложено девять предметов: литература, история, обществознание, иностранный язык («Говорение» по желанию), информатика и ИКТ, география, биология, химия, физика.

По данным городского управления образования, на базе общеобразовательных учреждений Владимира было открыто 11 пунктов проведения экзаменов, в качестве общественных наблюдателей за проведением ЕГЭ аккредитованы 48 человек.

В этом году ЕГЭ сдавали 1558 учащихся, в том числе 106 учащихся вечерней школы. Прошли обучение 350 педагогов, в качестве организаторов ЕГЭ приняли участие более 2000 педагогов (руководители школ, заместители руководителей школ: руководители ППЭ, организаторы в аудиториях, дежурные вне аудитории).

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 1546 учащихся, все успешно справились. 11 выпускников школ и гимназий №№ 3, 15, 19, 23, 25, 35 (2), 39, 46, а также Промышленно-коммерческого лицея (2) выполнили ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.

В ЕГЭ по математике приняли участие на базовом уровне – 1433, на профильном уровне – 1098 учащихся. По итогам первой волны 98,5% учащихся справились с экзаменом базового уровня, 89% учащихся справились с экзаменом профильного уровня.

Выпускница средней школы № 2 получила 100 баллов на экзамене по обществознанию, выпускник средней школы № 25 получил 100 баллов на экзамене по физике.

Не обошлось и без нарушений. Двое учащихся были удалены с экзаменов по биологии и профильной математике за использование мобильных телефонов.

Фото: http://info-rm.com/2017/02/13/v_nordovii_roditeli_vypusknikov_sdali_ege.html/