Владимирцам пообещали неформальный День молодежи

По словам и.о. начальника управления по делам молодежи администрации города Владимира Александра Малика основное отличие грядущего Дня молодежи — отсутствие какого-либо официоза. Мероприятие пройдет на разных площадках и будет представлять из себя микс различных направлений молодежных увлечений.

Уже завтра, 30 июня, всех ждет увлекательная программа на Театральной площади.

В 14:00 стартует Фотокросс, организованный МБУ «Молодежный центр». Принять участие в нем смогут как одиночные фотографы, так и команды (до 4х человек) не зависимо от пола и возраста. Задача участников – выполнить все кроссы, указанные в кросс-листе, и прийти на финиш, уложившись в контрольное время – 2 часа. Подать заявки можно по телефону (4922)33-53-99, а также непосредственно перед началом. Общий старт у Музея Хрусталя.

В 17.00 начнут работу основные площадки праздника. Так, в это время стартует «Чемпионат ползунков». Напомним, что самые маленькие жители города смогут принять участие в одном из первых своих соревнований. Юных спортсменов (от 6 месяцев до 3х лет) ожидает 6-метровая дистанция, море позитива и подарки!

В шатре «Лекторий» можно будет узнать всю правду об «Основах удачного кадра» от Натальи Берека, составить план самостоятельного путешествия вместе с Антоном Кирилловым, принять участие в Поэтическом сете с командой владимирских поэтов «15:15».

В зоне «Маркет вдохновения» соберутся самые интересные мастера и хэндмейдеры города. Гостей ждут всевозможные украшения ручной работы, элементы декора, предметы одежды и многое другое. На протяжении всего праздника будет работать уличная кухня здорового питания.

Порадует гостей праздника и зона «Игры и досуг». Развлекать владимирцев будут игротека от «Мосигры», интерактивные площадки музеев «Да Винчи» и «Дали», интеллектуальные игры и головоломки Информационного центра по атомной энергии, фотозона, бесплатный батут и мастер-классы от батутного центра «Полет», шашки и шахматы, мехенди и многое другое.

Не забыли организаторы и любителей велосипедного спорта. В 19:30 стартует Велоквест «Молодежный». Участников ожидают 90 минут логичных и не очень загадок по местам любимого города. Подать заявку можно за 20 минут до старта. Регистрация с 18:30.

Впервые на главном Дне молодежи будет работать ИнстаПринтер. Все обладатели открытых аккаунтов социальной сети Инстаграм смогут бесплатно распечатать фотографию, сделанные на Театральной площади – достаточно опубликовать фото с хэштегом #твойденьмолодежи!

На главной сцене Главного Дня молодежи выступят популярные кавер-группы. Начнет чреду живого звука группа «13: Herts» в 17:30.

С 18:30 на площади зазвучат флейты, металлофон, гитара и чистый голос солистки группы «Немного нервно».

В 19:30 Яркий кавер-бэнд «КАРП» и Сергей Дранги подарят владимирцам целый час живых эмоций от популярных композиций!

С 20:30 тамбовских гостей сменит не менее популярный владимирский дуэт «Попкорн».

На сцене с 21:50 коллектив «ПушкарьФМ». Спев свой первый хит «под гитарку в Пушкаре», ребята уже успели обрести поклонников.

На закате в 22:30 всех любителей открытых кинопоказов ждет приключенческая драма «Экипаж» (2016, Россия, 6+).

В субботу 1 июля на городском пляже с 14:00 молодежь ждет море спорта и азарта!

В 14:00 стартует городской турнир по пляжному футболу. Сильные команды-соперники обещают красивую игру!

Любителей пляжного волейбола приглашаем принять участие в турнирах. Регистрация для женских и мужских команды в составе 2х человек (16+) открыта в группе ВКонтакте «День молодежи во Владимире 2017».

Опытные тренера фитнес-зоны подскажут и покажут, как работать над рельефом мышц, о которых многие даже не знают. Здесь для всех желающих пройдет зарядка, армрестлинг, силовые упражнения и многое другое.

Попрыгать на батуте и получить призы можно будет на площадке батутного «ЯркоПарка».

Спортивный центр «Росич» подготовил для гостей тренировки по смешанным единоборствам (с 18:00) и кроссфиту (с 17:00), а также состязания по русскому жиму (с 15:00).

Поиграть в любимые с детства городки и лапту можно будет с 14:00.

Ярким украшением праздника станет Фестиваль воздушных змеев. Подать заявку можно уже сейчас по телефону (4922)52-99-79. Торжественное открытие фестиваля в 16:00.

Опытные игроки Федерации Алтимат фрисби научат всех желающих метко кидать диск в кольцо и поощрят самых метких.

Для любителей парных игр весь день на пляже можно будет поиграть в настольный теннис.

В 15:00 начнет работу площадка Молодежной думы «ДЕНЬ ГИРИ». Принять участие в состязаниях может любой желающий и выбрать для себя подходящую по весу гирю (от 4 до 16 кг). Каждый участник получит памятный подарок и сертификат участника, а лучшие атлеты будут награждены ценными призами.

В 16:00 – тренировка SH’BAM. Это веселая захватывающая программа, благодаря которой вы приведете себя в великолепную форму и полюбите танцы!

Фото: http://www.vladimir-city.ru/