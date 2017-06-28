Следователи проверяют факт гибели двух новорожденных в Александрове

Гибель двух новорожденных в родильном отделении александровской райбольницы стала поводом для возбуждения уголовного дела. Оно квалифицируется по статье «халатность», и фигурантами материалов расследования могут стать люди в белых халатах.

Работой врачей правоохранители заинтересовались после того, как в следственные органы обратились две местные жительницы, сообщив, что при родоразрешении врачи констатировали рождение у них мертвых детей. Одна из женщин – ей 28 лет – была госпитализирована в больницу 15 мая нынешнего года. После родов медицинские сотрудники объявили женщине, что у нее родился мертвый ребенок, а в качестве причины произошедшего назвали интернатальную гибель плода, т.е. внутриутробную гибель ребенка до начала родов.

Днем 23 мая, когда трудился тот же состав медработников, аналогичная ситуация повторилась с другой – 27-летней роженицей. Установлено, что обе женщины состояли на учете по беременности, наблюдались у квалифицированных специалистов, до момента начала родов какие-либо патологии у них не выявлялись.

В рамках уголовного дела женщины, потерявшие детей, признаны потерпевшими. Следователем СК России назначены комплексные комиссионные судебные экспертизы, проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следует отметить позицию департамента здравоохранения региональной администрации. Тот провел ведомственную проверку, по результатам которой действия медработников родильного отделения частично признаны неверными. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: roddom7.ru/assets/images/maternity-department_new-big.jpg