От сборов транспортного налога зависит качество дорог

Подобные «кустовые» встречи уже стали традиционными. Но если раньше на них съезжались, в основном, народные избранники сельских поселений, то в этот раз на совещание с коллегами приехали депутаты из Владимира, Гусь-Хрустального, Коврова, Мурома и Радужного. По мнению председателя Заксобрания Владимира Киселева, именно такой живой диалог на местах способствует выявлению главных проблем в территориях и позволяет их эффективно решать совместно с администрацией Владимирской области.

Встреча в городе оружейников началась с доклада Владимира Киселева, который рассказал о социально-экономическом состоянии региона. Первый вице-губернатор Владимирской области Вячеслав Кузин дополнил его информацией об исполнении регионального бюджета 2016 года. После чего перешли к ответам на вопросы депутатов. По сути проблемы, с которыми сталкиваются жители городов, мало чем отличаются от проблем, которые сегодня существуют в сельских поселениях. Здравоохранение, ЖКХ, дороги… И их немало.

– Чем чаще мы проводим такие встречи, тем больше возрастает активность депутатов, -отметил Владимир Киселев. – Сегодня не хватило двух с половиной часов, чтобы ответить на все вопросы, поэтому часть из них мы приняли в письменном виде. Мы в обязательном порядке будем организовывать такие встречи, потому что они доказали свою актуальность и эффективность. Также продолжим практику выездных заседаний Заксобрания в городах и районах области, проведение собраний с председателями Советов народных депутатов всех уровней. Наша главная задача – максимально общаться с людьми на местах.

Ковровские депутаты выступили с предложением «вернуть» муниципалитету транспортный налог. Напомним, что сейчас доходы от этого сбора поступают в областной дорожный фонд, после чего в виде субсидий отправляются в местные бюджеты. Народные избранники жалуются, что деньги из дорожного фонда приходят поздно и на латание дыр на улицах городов остается мало времени.

Вячеслав Кузин отметил, что подобный вопрос возникает и в других субъектах РФ, но менять систему, прописанную в федеральном законе, регион не имеет права. Также первый заместитель губернатора посетовал, что не все автовладельцы спешат исполнить налоговое бремя. Недоимка по транспортному налогу с физических лиц во Владимирской области составляет 800 миллионов рублей.

– Транспорта на улицах становится больше, а налоги платят меньше. При этом ездят по дорогам и разрушают их. Сегодня очень много послаблений для автовладельцев, – сказал Вячеслав Кузин. – Мы видим машины с московскими номерами и номерами других регионов. Они не перерегистрируются, живут и ездят во Владимирской области. В одном из наших районов у одной бабушки зарегистрировано сразу восемь иномарок. Чтобы не платить налоги, истинные владельцы регистрируют на нее. Нужно понимать, что транспортный налог – это сегодня единственный «окрашенный» налог, доходы от уплаты которого нельзя направить ни на здравоохранение, ни на образование – только на дорожное хозяйство. Если люди ищут лазейки и при этом критикуют состояние дорог, то им нужно в первую очередь на себя посмотреть в зеркале.

Владимирские депутаты подняли вопрос обманутых собственников жилья. Народные избранники посетовали, что после того, как была введена процедура лицензирования управляющих компаний, некоторые из не получивших добро на ведение своей деятельности ушли с рынка, прихватив деньги собственников. А вскоре открыли новые УК. Суды хоть и выносят решения в пользу жильцов, но спросить не с кого: уставный капитал таких управляшек составляет порой всего 10 тысяч рублей.

Владимир Киселев отметил, что депутаты Законодательного Собрания еще до вступления в силу нового Жилищного кодекса предлагали законодательно увеличить уставный капитал УК до 100 миллионов рублей. Но правительство эту идею не поддержало. Впрочем, времени прошло уже много и сегодня вполне можно вновь выступить с подобной законодательной инициативой. Присутствовавший на встрече главный жилищный инспектор области Сергей Шахрай добавил, что в настоящее время рассматриваются поправки в Жилищный кодекс. Они предлагают выдавать лицензию управляющим компаниям на 2-3 года, после чего предъявлять дополнительные требования в части наличия спецтехники, соответствующего уставного капитала и так далее. Если УК им не соответствует, то лицензию она больше не получит. Также следует запретить на законодательном уровне создавать обанкротившимся УК новые организации.

Это только малая часть проблем, поднятых на совещании. Такая работа будет обязательно продолжена. Ведь именно такой формат способствует решению главных задач, стоящих перед властями для улучшения качества жизни в регионе.