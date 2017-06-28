В облпарламенте подвели итоги финансового года

В мероприятии приняли участие представители областной администрации, Счетной палаты, прокуратуры, главы муниципальных образований, депутаты регионального парламента, общественники и все заинтересованные жители Владимирской области.

В целом, по словам заместителя председателя Законодательного Собрания Ольги Хохловой, прошедший финансовый год в регионе-33 был довольно успешным.

Во-первых, удалось перевыполнить план по налоговым доходам, что говорит о хорошем самочувствии экономики в регионе. Достаточно сказать, что доходы от налога на прибыль увеличились в 2016 году на 2,5 миллиарда рублей. Во-вторых, удалось достичь профицита бюджета: доходы областной казны превысили расходы, а госдолг не увеличился. В-третьих, удалось выполнить все социальные обязательства перед населением. Среди наиболее значимых событий в сфере образования – строительство трех детских садов во Владимире, Александрове и Меленках, начало возведения новых школ во Владимире, Гусь-Хрустальном районе и реконструкция школы № 1 в Петушках. Кроме этого, во Владимире был открыт детский технопарк «Кванториум», с привлечением средств областного бюджета также было приобретено 17 школьных автобусов.

Если говорить об отрасли здравоохранения, то в прошлом году, благодаря средствам регионального бюджета, удалось открыть 6 новых ФАПов, 70 семей из числа медицинских

работников смогли воспользоваться льготной ипотекой и приобрели жилье. Ведется большая работа и в отрасли культуры. В 2016 году было отремонтировано более 30 сельских домов культуры и открыли ДК в селе Купреево Гусь-Хрустального района, приобрели новые музыкальные инструменты для школ искусств.

Конечно, чаще всего наши желания не совпадают с финансовыми возможностями. Не все, что хотелось, нашло отражение в бюджете 2016 года. Но, как заверяют депутаты, работа по многим направлениям социальной сферы продолжается в году текущем и будет продолжена в последующие годы.

– По мере решения старых задач перед нами возникают новые. Мы, безусловно, будем обсуждать определенные изменения координат нашей экономической политики и социальной сферы, – отметил председатель комитета по налоговой и бюджетной политике Законодательного Собрания области Максим Васенин.

– Перед нами, например, стоит задача организации летнего оздоровительного отдыха. Последние события во Владимире говорят о том, что проблема требует более системного и взвешенного решения. Еще одна задача, которая стоит перед нами, – оснащение школьных медкабинетов медицинским оборудованием. На сегодняшний день у нас в области далеко не все школы и детские сады имеют возможность оказывать первичную медпомощь. Частично эти задачи могут быть решены с привлечением средств областного бюджета. Мы готовы объединить усилия с органами местного самоуправления.

По итогам публичных слушаний участники выработали ряд рекомендаций для органов исполнительной и законодательной власти. Заксобранию рекомендовано продолжить работу по совершенствованию бюджетного и налогового законодательства в части стимулирования инвестиционной деятельности и совершенствования системы межбюджетных трансфертов. Администрации области предложили рассмотреть возможность индексации зарплат для работников госучреждений, не вошедших в «дорожные карты»; завершить переселение граждан из аварийного фонда, признанного непригодным для проживания по состоянию на 1 января 2012 года; усилить работу по участию Владимирской области в федеральных программах.