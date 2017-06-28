В регионе-33 стало на два почетных гражданина больше

Областной закон, предусматривающий выплату единовременной денежной премии супругам-юбилярам, прожившим 50, 60 и 70 лет в зарегистрированном браке, будет продлен. Средства на эти цели в бюджете следующего года уже заложены. Но законом предусмотрены некоторые ограничения. Теперь единовременную премию получат только те супружеские пары, которые проживают во Владимирской области более десяти лет. По подсчетам областного департамента социальной поддержки населения, процент «приезжих» невелик. На единовременную выплату не смогут претендовать всего около 3% юбиляров. Поправки в закон вступят в силу с 1 января следующего года.

Сразу два уроженца Владимирской области стали почетными гражданами региона. Депутаты присвоили это звание доктору медицинских наук, профессору Альберту Антонову. Альберт Григорьевич родился в селе Федоровское Юрьев-Польского района. Всю свою жизнь он посвятил медицине. Альберт Антонов является одним из основоположников современной неонатологии, именно он организовал первое в нашей стране отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных в акушерском стационаре, что имело большое значение в развитии отечественной перинатальной службы. Являясь замечательным практиком, Альберт Григорьевич всегда уделял большое внимание научной работе. Разработанные им медицинские технологии сегодня успешно применяются во многих перинатальных центрах субъектов РФ. Антонов – лауреат премии правительства и лауреат премии «Призвание» в номинации «Лучшие врачи России».

Здоровью и развитию детей посвятила свою жизнь и председатель АРДИ «Свет» Любовь Кац. Любовь Ивановна – с 1995 года бессменный руководитель организации, объединившей родителей детей-инвалидов. За это время во Владимирской области по ее инициативе был и созданы «Школы жизни» для «необучаемых» детей, бесплатная юридическая служба, открыты классы интеграционного обучения для глухих и слабослышащих детей, внедрена программа «Учебные квартиры», открыт центр ранней помощи «Мишутка и его друзья». Ей также было присвоено звание почетного гражданина Владимирской области.

Фото: http://vladtv.ru/projects/iz_pervykh_ust/77118/