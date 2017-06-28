За поручительство житель Гороховецкого района может лишиться дома

В апреле прошлого года в отделе судебных приставов Гороховецкого района было возбуждено сразу два исполнительных производства о взыскании с двух местных жителей свыше 1, 5 млн. рублей в пользу кредитной организации.

Один из них взял в банке кредит на развитие бизнеса, другой – выступил в качестве поручителя. Только вот долг заемщиком погашен не был, в связи с этим банк обратился за защитой своих интересов в суд.

Как сообщила пресс-служба УФССП, с момента возбуждения исполнительного производства до июня текущего года основному заемщику удалось погасить лишь одну треть долга. В связи с тем, что ни работы, ни другого движимого или недвижимого имущества, возможного для погашения долга у него не было (единственное жилье таковым не является), судебные приставы обратили взыскание на имущество уже второго должника, выступавшего в кредитном договоре с банком поручителем.

У данного гражданина на правах личной собственности было зарегистрировано сразу несколько объектов недвижимого имущества, в том числе двухэтажный деревянный дом и земельный участок площадью 1500 квадратных метров под ним.

Именно они и попали в акт ареста имущества, составленный судебным приставом-исполнителем.

Теперь у должников есть 10 дней, чтобы урегулировать взаимоотношения с банком. В противном случае арестованное имущество будет передано на реализацию в счет погашения долга.

Фото: http://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_13032012_1156.html