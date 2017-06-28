«Ростелеком» обеспечил интернетом участников «Территории смыслов на Клязьме»

Специально для «Территории смыслов» «Ростелеком» реализовал уникальное техническое решение, обеспечив на всей территории Форума бесшовный беспроводной доступ в Интернет на скорости до 1 Гбит/с. К сети одновременно смогут бесплатно подключаться более тысячи пользователей без потери качества и скорости соединения. Отдельно доступ в Интернет организован в пресс-центре «Территории смыслов». Всего специалисты «Ростелекома» установили 46 точек доступа, каждая из которых обеспечивает одновременное подключение к интернету до 200 пользователей.

«Уже в третий раз «Ростелеком» стал техническим партнером «Территории смыслов», обеспечивая его участникам возможность беспроводного выхода в интернет для учебы, отдыха и общения. Мы оснастили все шатры проводными узлами связи, реализовав бесшовную Wi-Fi сеть, чтобы участники форума могли свободно перемещаться по территории без обрыва сессий. Уверен, наши технологии помогут в достижении целей, стоящих перед организаторами и участниками проекта», – сказал директор филиала ПАО «Ростелком» во Владимирской и Ивановской областях Павел Шатохин.

Форум «Территория смыслов на Клязьме-2017» стартует 27 июня и продлится до 20 августа. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 7 тыс. молодых людей со всей России. Будет организовано 7 тематических смен, посетить которые смогут юные члены молодежных студенческих клубов, представители студенческого актива и студенческих СМИ, молодые специалисты в области развития информационных технологий и смежных отраслей, в сфере экономики и бизнеса, руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов, парламентарии и политические лидеры, политологи и социологи, а также молодые специалисты транспортной отрасли. Как и в прошлые годы, в рамках форума пройдёт очный этап «Конвейера проектов». Авторы лучших из них смогут претендовать на получение грантов.