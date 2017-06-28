Владимирских болельщиков захватят по пути в Санкт-Петербург

Для транспортного обеспечения спортивных соревнований с 15 июня по 4 июля действует особый график движения пассажирских поездов между городами, где проводятся матчи Кубка конфедераций. Российские железные дороги предоставили болельщикам 262 дополнительных поезда, курсирующих по шести маршрутам.

С паспортом болельщика добраться до Москвы, Казани, Сочи и Санкт-Петербурга на них можно совершенно бесплатно. Для повышения доступности перевозок РЖД приняли решение ввести дополнительные остановки для посадки пассажиров на станциях Владимир и Тверь.

По пути в Санкт-Петербург, где 2 июля пройдет финал Кубка конфедераций, во Владимире остановятся два поезда, следующие из Казани. Поезд № 432 готов забрать владимирских болельщиков с вокзала 29 июня в 20.30. В северную столицу поезд прибывает 30 июня в 12.30. Второй поезд № 193/194 сделает остановку во Владимире 1 июля в 11.20, в Санкт-Петербурге он будет 2 июля в 6.22.

Поезда для болельщиков состоят из купейных вагонов с биотуалетами, вагона-ресторана, в штабном вагоне находится специальное купе для маломобильных граждан.

Скоро станет известно, увидят ли владимирцы в финале Роналдо: сегодня в Казани Португалия разыграет с Чили путевку в полуфинал. А уже завтра станет известно имя еще одного финалиста: в Сочи за место под солнцем поборются сборные Германии и Мексики. После чего победители отправятся в Санкт-Петербург, а проигравшие – в Москву, где состоится матч за 3 место.

Кстати, билеты на финал футбольного первенства еще есть. На официальном сайте организатора Кубка конфедераций предлагают места практически во всех секторах. Самый дешевый (за воротами) – от 15 тысяч рублей, центральный – от 46 тысяч.

Зрители смогут не только воочию увидеть вручение кубка команде-победителю, но и посмотреть торжественное закрытие соревнований. Планируется, что в праздничном концерте примут участие Полина Гагарина, Егор Крид и Dj Smash/

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