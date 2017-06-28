В реестре недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области» «Муромский родильный дом» о включении информации об ООО «СВД-Инжиниринг» (620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 31, офис 42, ИНН 6671222450, КПП 668601001) в реестр недобросовестных поставщиков по осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на поставку комплектующих частей к аппарату ИВЛ «Сикрест Миллениум» для нужд ГБУЗ ВО «Муромский родильный дом».

По данным заказчика, ООО «СВД-Инжиниринг» существенно нарушило условия контракта, в связи с чем, заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС России установила факт недобросовестности Общества при исполнении контракта.

Комиссия Владимирского УФАС России решила, что на основании статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, информация об ООО «СВД-Инжиниринг» подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).