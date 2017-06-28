Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «ДМС» на действия комиссии при проведении запросов котировок на право заключения контракта на выполнение работ по текущему ремонту регистратуры поликлиники взрослых № 2 ГБУЗ ВО “Ковровская ГБ № 2” для нужд ГБУЗ ВО “Ковровская ГБ № 2”.

В своей жалобе заявитель утверждает, что комиссией неправомерно принято решение о соответствии котировочной заявки победителя требованиям извещения о проведении запроса котировок.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что заявка данного участника является не соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и законодательству о контрактной системе в сфере закупок.

Тем самым, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «ДМС» на действия котировочной комиссии по доводам, изложенным в ней обоснованной, в связи с установленными нарушениями комиссии выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.