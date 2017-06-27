На новом генплане Владимира сэкономили полмиллиона

Конкурсная комиссия подвела итоги торгов по разработке корректировок в генплан развития города Владимира и городские правила землепользования и застройки. Контракт был выставлен на электронной площадке госзакупок. Власти оценили стоимость работ в 2, 6 миллиона рублей.

В ходе торгов цена упала на 500 тысяч рублей. Заявилось три проектных института – из Владимира, Санкт-Петербурга и Москвы. «Владимиргражданпроект» сошел с дистанции сразу же, заявившись с максимальной ценой, два других участника сыграли «на понижение».

Победителем признан российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» из Москвы. В числе критериев для отбора наиболее значимым была цена. Этот участник запросил 2,1 миллион рублей и получил максимальную оценку.

Так же высоко его оценили и по другим характеристикам: наличию финансовых ресурсов, опыта работы, деловой репутации, числа и образования сотрудников.

Теперь московскому институту предстоит скорректировать функциональные зоны Владимира в части плотности жилой застройки, высотности зданий, размещения скверов, бульваров, дорог. К примеру, там, где была промзона или зона общественно-деловой застройки, разрешат строить дома, а там, где был лесопарк, станет возможным наличие пешеходных дорожек.

Напомним, генплан развития города Владимира был утвержден в 2009 году, последние корректировки вносили в 2014-м.

Как и прежде, проектировщики разделят мероприятия генплана на этапы. Первоочередные необходимо реализовать к 2027 году, остальные – к 2037 году. Местные власти среди наиболее важных планов выделили обустройство парковок и развитие туризма.

Так, при застройке территорий в расчет будут брать норматив – 440 легковых автомобилей на 1000 жителей. Это больше, чем в прежних версиях генплана, но все равно не отражает действительности. «Зеленый» свет включили всем предпринимателям, кто надумает размещать на городской территории объекты для организации туризма.

Столичному институту дается большой срок на расчет всех зон города – до 25 августа будущего года.

Фото: http://genplanmos.ru/uploads/files/news/ 2013/15_08_workshop/014.jpg