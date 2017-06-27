Аналитическая команда ВТБ Капитал признана лучшей в России по итогам опроса инвесторов Institutional Investor

Также ВТБ Капитал занял 6 место по всему региону EMEA, опередив все российские банки и ряд глобальных игроков. Это самая высокая оценка, полученная российским банком в этой категории.

Итоговые рэнкинги основаны на результатах голосования 680 аналитиков и портфельных управляющих из 358 международных инвестиционных компаний, под управлением которых находится порядка 357 млрд долларов США в акциях и 321 млрд долларов США в облигациях развивающихся стран региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал, сказал: «Ежегодное исследование Institutional Investor является наиболее авторитетным критерием оценки деятельности аналитических подразделений ведущих мировых финансовых институтов. Хотелось бы поблагодарить наших клиентов за высокую оценку качества аналитики и профессионализма команды ВТБ Капитал».

Дмитрий Дмитриев, руководитель аналитического департамента ВТБ Капитал, отметил: «Мы рады, что достижения ВТБ Капитал вновь получили столь высокую оценку со стороны международного инвестиционного сообщества. Глубокое понимание сути процессов, происходящих в экономике, отдельных отраслях, на финансовых рынках и внутри анализируемых компаний, а также широта аналитического покрытия – ключевое конкурентное преимущество аналитиков ВТБ Капитал. Считаю важным, что наши рекомендации по работе на развивающихся рынках России и стран СНГ высоко ценят ведущие международные финансовые институты и инвесторы».

Команда аналитиков ВТБ Капитал предлагает своим клиентам профессиональный взгляд на российский рынок и качественную аналитику по стратегии в экономической, политической и корпоративной сферах. На сегодняшний день аналитики ВТБ Капитал покрывают деятельность примерно 130 компаний, ежегодно публикуя более 2 200 обзоров, в которых анализируются как финансовая информация, так и новости, влияющие на деятельность компаний.