В области к концу лета преобразятся два парка

На электронной площадке госзакупок выставлено два контракта на благоустройство парков. На 2,9 миллиона рублей планируют привести в порядок парк у Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном. Центральную площадку заасфальтируют, а пешеходные дорожки замостят плиткой. Вдоль них поставят 9 скамеек и столько же урн.

О создании цветочных композиций в контракте не сообщается, хотя они были явно не лишними. Зато в рамках контракта здесь установят новое современное наружное освещение – поставят 15 парковых светильников.

Работы по благоустройству Ковровского историко-мемориального парка (другое название – парк Пушкина) оценили дороже. Реализация контракта обойдется бюджету в 6,2 миллиона рублей.

Чтобы преобразить парк, подрядчику придется порядком поработать пилами. Необходимо вырубить 100 деревьев. Как и в Гусь-Хрустальном, в Коврове планируют часть площадок парка заасфальтировать, а часть украсить фигурной плиткой.

Предусмотрена установка новых 14 скамеек и 10 урн. Повесят 63 парковых светильника на новых опорах. Кроме того, не пожалели денег и на монтаж системы видеонаблюдения, чтобы и детям безопасно гулять, и городское имущество сберечь.