В Суздале зовут Русь к топору

С завтрашнего дня (с 28 июня) и по 1 июля на Торговой площади Суздаля будут шуметь топорами (и не только ими) плотники. Здесь пройдёт в третий раз фестиваль-конкурс «Праздник Топора».

Как рассказала «Призыву» организатор «топорного» праздника Алиса Вольная, об участии в конкурсе заявили 14 мастеров из соседних с нами областей. Четыре дня будет идти большая рубка. За это время каждый плотник должен будет сотворить из дерева скульптуру.

Тема остается прежней – сказочные персонажи и герои мультфильмов, а также элементы для обустройства детской площадки: домик, турник, горка, качели, лавочки. По условиям фестиваля, они остаются в городе, переселяясь буквально через дорогу – на детскую площадку.

В этом году от проведения мастер-классов организаторы отказались. А вот понаблюдать за тем, как творят мастера топора, можно будет совершенно свободно и бесплатно. Более того, ближе к выходным – 30 июня и 1 июля с 11.00 будет работать выставка-ярмарка. На ней можно будет приобрести изделия из дерева, которые привезли с собой конкурсанты.

Итоги высокохудожественной рубки подведут 1 июля. Будут отмечены все участники, а победителя одарят рублем: организаторы обещают достойную денежную премию лучшему.

Развлекать зрителей будут суздальские самодеятельные и народные коллективы. Тут же, на Торговой площади, всех угостят, по традиции, «кашей из топора».

– Несмотря на название, она всегда получается очень вкусной, – замечает Алиса Вольная, – за что большое спасибо нашим спонсорам – на мясе не экономят!