Не пропустите два дня лета

В конце этой недели наконец можно будет позагорать. По-настоящему летняя погода придет в регион-33 в пятницу.

В последний рабочий день столбики термометра даже превысят значения климатической нормы и остановятся на отметке в 25-27 градусов. При этом значительно потеплеет в ночные часы: до 15-16 градусов.

Летняя погода порадует владимирцев и в субботу, а вот к понедельнику, по данным Гидрометцентра, столбики термометра опять поползут вниз – в первый рабочий день будет + 20. В выходные и в начале следующей недели также сохранится высокая вероятность осадков.

Синоптики сообщают, что периоды хорошей и плохой погоды будут чередоваться довольно стремительно. Так что не убирайте далеко и купальники, и куртки.

Фото: http://ru.hdwall365.com/wallpapers/1611/