Абоненты Tele2 отдохнули по «другим правилам» на фестивале «Дикая мята»

Tele2 стала официальным партнером музыкального фестиваля «Дикая мята» и обеспечила на площадке мероприятия качественный высокоскоростной интернет и голосовую связь. Всем желающим оператор предложил отдых по «другим правилам» и дополнительные привилегии, в числе которых сниженная цена на входные билеты, участие на специальных условиях в «Народной пресс-конференции» с музыкантами, возможность отдохнуть и утолить жажду в зоне отдыха.

Фестиваль «Дикая мята», который прошел 23, 24 и 25 июня неподалеку от деревни Бунырево в Тульской области, собрал более 45 тысяч ценителей качественной музыки со всей России. Свои хиты исполнили более 70 популярных музыкальных коллективов, в числе которых «Би-2», Иван Дорн, Therr Maitz, The Hatters, «Мельница», Sunsay, Alai Oli и другие. По версии портала «Афиша» мероприятие входит в пятерку лучших событий страны.

На фестивале «Дикая мята» абоненты Tele2 активно размещали фотографии в соцсетях, общались в мессенджерах и звонили. В сравнении с обычным днем гости мероприятия передали в 3 раза больше интернет-трафика и почти в 2 раза чаще совершали входящие и исходящие вызовы. Сеть Tele2 выдержала столь значительный рост нагрузки без сбоев. Это результат заблаговременной подготовки технической службы компании к увеличению активности абонентов в дни фестиваля.

Также компания Tele2 предложила своим клиентам «другие правила» отдыха на «Дикой мяте». До начала мероприятия абоненты оператора могли приобрести билеты на фестиваль по сниженной цене, а на музыкальном событии для всех желающих работала площадка, где гости могли отдохнуть, зарядить свои гаджеты и утолить жажду. На память абоненты Tele2 могли распечатать свои фотографии с праздника. Для этого во время фестиваля необходимо было выложить в соцсети снимки с хештегом #4GTele2, а после забрать их из инстапринтера, который был установлен на площадке оператора.

Алексей Гелецкий, коммерческий директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Следуя концепции «Другие правила», мы стремимся стать оператором связи, который предоставляет больше возможностей своим абонентам – как в мобильной связи, так и за ее пределами. Мы постарались сделать так, чтобы фестиваль «Дикая мята» стал ярким и запоминающимся музыкальным событием для всех любителей хорошей музыки, в числе которых много наших абонентов. Перед нами стояла задача обеспечить своим клиентам на площадке мероприятия качественный высокоскоростной интернет и голосовую связь. Для этого мы заранее подготовили сеть к увеличившейся нагрузке и установили дополнительное оборудование на базовые станции. И судя по активности абонентов, большому числу выложенных ими фото и видео в соцсетях и положительным отзывам, мы успешно справились с этой задачей».

Алексей Филонов, блогер, гость фестиваля «Дикая мята»:

«Я давно пользуюсь услугами мобильной связи Tele2. Благодаря качественному интернету оператора на фестивале «Дикая мята» все три дня я выкладывал фотографии в соцсети, общался с подписчиками моего блога и отправлял в мессенджеры снимки и видео. Как и всегда, сеть работала отлично, без сбоев. Очень приятным дополнением от Tele2 стало то, что оператор также позаботился об отдыхе на мероприятии и предоставил абонентам особые привилегии на своей площадке».

Подробнее на tele2.ru.