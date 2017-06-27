Во Владимире закрыли шесть подпольных игровых клубов

Следственное управление СК РФ по Владимирской области завершило расследование уголовного дела в отношении троих жителей Владимира, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, в конце 2013 года организатор незаконного бизнеса 40-летний Александр Ч. договорился с давним знакомым, имевшим в аренде несколько нежилых помещений, об открытии подпольных казино. Желая закрыть проблемы с арендной оплатой, тот беспрепятственно согласился на «выгодное» предложение.

Для обеспечения бесперебойной работы игорных заведений и стабильного извлечения прибыли владимирец привлек еще ряд лиц, в том числе 30-летнего Антона Р. и 27-летнюю Кристину М.

В шести помещениях, расположенных в различных частях Владимира, организаторы разместили оборудование, программное обеспечение для проведения азартных игр с материальным выигрышем при помощи сети Интернет, подобрали персонал, обеспечили конспирацию и охрану клубов силами частного охранного предприятия.

Незаконную деятельность группа лиц в условиях четкого распределения ролей осуществляла с февраля 2014 по июнь 2016 года, в результате чего обвиняемыми получен теневой доход в размере более 2 миллионов 200 тысяч рублей. Криминальный бизнес конспирировался под брокерскую фирму, а доход – под завышенную стоимость арендной платы.

Нелегальный бизнес пресекли силовые ведомства, оборудование изъято. В рамках расследования всего к ответственности привлекалось 15 человек, в отношении 13-ти уголовное преследование прекращено в связи с раскаянием и действиями, способствовавшими объективному следствию.

Главные фигуранты по делу также признали вину в инкриминируемом деянии. В целях возмещения ущерба, по ходатайству следователя СК России судом арестовано их личное имущество.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: http://oren1.ru/news/incedents/v-orenburge-zakryli-podpolnoe-kazino.html