В женской колонии под Судогдой осужденных научили шить и кроить

Сейчас полным ходом идут выпускные экзамены в 5 учебных группах профучилища при головинской женской колонии № 1: «Оператор швейного оборудования», «Парикмахер», «Мастер отделочных строительных работ», «Закройщик» и «Швея».

Обучение здесь ведется по профессиям, востребованным как на региональном рынке труда, так и в самой колонии, тем более что производственный сектор ИК-1 специализируется на выпуске швейных изделий.

Только в текущем учебном году профессию получит 580 женщин, отбывающих наказание в ИК-1.

В составе государственной экзаменационной комиссии – мастера училища и сотрудники Центра трудовой адаптации осужденных ИК-1, а также представители сторонних организаций, имеющих опыт набора на работу бывших осужденных.

Осужденные защищают курсовые работы и показывают практические навыки владения профессией. Например, будущие парикмахеры делают стрижки и вечерние прически, а в качестве моделей выступают желающие из числа осужденных.

Большая часть выпускниц училища будет трудоустроена по специальности уже в колонии – на швейном производстве. Кстати, некоторые осужденные за время отбывания наказания осваивают не одну профессию: так им будет легче найти работу после освобождения.

Фото пресс-службы регионального УФСИН