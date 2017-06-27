Прокуратура Владимира внесла представление по месячной задержке

Ажиотаж, случившийся при покупке путёвок в детские загородные лагеря областного центра, привлек внимание прокуратуры. Та выявила нарушения в том, как распределялись путевки в «Дружбу» и «Икар».

Представители надзорного органа попеняли мэрии на то, что предоставлять путевки в лагеря на 2-ю смену началось не с даты официального опубликования постановления главы горадминистрации (со 2 мая 2017 года), а на месяц позже – со 2 июня.

Порядок отбора организаций, желающих создать профильный отряд, нормативными актами не регламентирован. Фактически выбор организаций, получающих путевки, оплаченные на 80% из бюджета города, осуществляет руководитель загородного лагеря.

В пресс-релизе прокуратуры области отмечено, что летом 2017-го из общего количества мест в лагере «Дружба» профильным отрядам выделено 46% мест в 1-ю смену и 28% мест – во 2-ю. Путевки выделены профильным отрядам физкультурно-спортивных и иных детских досуговых организаций, в том числе, коммерческих.

При этом какие-то из них отправили по 2 профильных отряда либо отдыхали в несколько смен, а часть городских организаций, желающих сформировать профильные отряды, получили от администрации учреждения отказ в связи с отсутствием свободных мест, что повлекло обоснованные жалобы в органы прокуратуры.

Кроме того, продолжает прокуратура, прием заявлений от родителей детей, отдыхающих в профильных отрядах данных лагерей, осуществлялся, минуя процедуру, установленную Административным регламентом. Есть и нарушения, связанные с детьми-сиротами. Установленная постановлением администрации компенсация стоимости приобретенных путевок для детей-сирот в размере 2 тыс. рублей не соответствует нормам, установленным с марта 2017 года законодательством Владимирской области.

По итогам проверки в адрес главы администрации города Владимира внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Фото: https://perm.kp.ru/share/i/12/10035129/wr-720.sh-18.jpg