Жители Мурома и Гороховца борются за звание «лучший гид России»

Всероссийский конкурс под таким названием учредили Русское географическое общество, телеканал «Моя планета» и радиостанция «Маяк»

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Как сообщают наши коллеги с портала «Муром24», по условиям конкурса  необходимо снять 2-минутную видеоэкскурсию о родном крае. Сам гид в этот момент должен быть в кадре. Работы принимаются вплоть до 30 июня.

“Стать участником может любой житель страны! Гид-профессионал или человек другой профессии, который гордится своим краем и готов устроить увлекательную видеоэкскурсию! Для этого мы разделили номинации для профессионалов и любителей”, – сообщается на официальном сайте конкурса.

К слову, там уже размещено свыше двухсот роликов, в том числе две видеоэкскурсии из города на Оке и Гороховца. Юный муромлянин Артем Угаров поднимает вопрос о том, на самом ли деле в его городе жил Илья Муромец, его землячка Ирина Трондина рассказывает о русской пограничной крепости, которая многие столетия защищала восточные границы древней Руси, а Зульфия Хасанова знакомит зрителей с Гороховцом как с городом – музеем уникальной архитектуры.

Авторы 5 видеоработ, признанных лучшими, станут героями программ на телеканале «Моя планета» и радио «Маяк».

 

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