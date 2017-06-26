В Вязниковском районе открыли 59-й обелиск фронтовикам

Открыли памятник-часовню 22 июня, в 76-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Кузьмино – одно из 62-х сел и деревень, официально входящих в состав муниципального образования «Город Вязники». Там зарегистрировано всего лишь 3 постоянных жителя, хотя летом за счет дачников местное население увеличивается в несколько раз и превышает четыре десятка человек.

Между тем, столетие назад в Кузьмино числилось целых 118 жителей в 31 крестьянском дворе, составлявшим целых три «конца» или улицы с прудом посередине. Обезлюдело деревня уже в послевоенное время во второй половине XX века. И не в последнюю очередь потому, что немалая часть ее мужского населения наиболее активного трудоспособного возраста погибла в 1941-1945 гг.

Поселившийся в Кузьмино приехавший туда из Москвы Анатолий Емельянов, художественный руководитель столичного коллектива «Корона Русского балета», вместе с известным вязниковским краеведом Владимиром Цыплевым установили имена и фамилии всех воинов-кузьминовцев, не вернувшихся с войны. Из более чем полусотни бойцов, призванных в РККА и ушедших на фронт из деревни Кузьмино, пали смертью храбрых в бою и пропали без вести (а, значит, тоже погибли) 23 защитника Отечества. Все они обозначены на специальной табличке новой часовни.

Судьбы ушедших на воевать уроженцев деревни Кузьмино, как и других их современников, зачастую складывались трагично. Наглядный тому пример – биография кузьминовца младшего лейтенанта Николая Антонова. Он служил в 438-м стрелковом полку 129-й стрелковой дивизии. 7 октября 1941 года немецкие части в составе 46-го и 40-го моторизованных корпусов прорвали фронт севернее и южнее Вязьмы, окружив войска сразу четырех армий РККА, в том числе и 129-ю стрелковую дивизию.

Части окруженных войск удалось прорваться из «Вяземского котла», в том числе и 438-му стрелковому полку, который вышел к своим 13 ноября. Однако пробились не все. Более 450 тысяч человек попали в плен, а прорвали вражеское кольцо лишь 85 тысяч. Среди попавших в плен из-за просчетов командования оказался и младший лейтенант Антонов. Долгих 11 месяцев он провел в немецком лагере и погиб в октябре 1942 года в 27-летнем возрасте.

Еще более бесхитростнее и проще, но не менее трагична судьба Александра Староверова, колхозного пастуха из деревни Кузьмино. Когда началась война, он был призван в Красную Армию и зачислен в состав 222-го стрелкового полка 49-й Ивановской стрелковой дивизии. В сентябре 42-го 222-й стрелковый полк вел тяжелые бои под Сталинградом, где понес тяжелые потери. Среди тяжелораненых оказался и 35-летний рядовой Староверов.

Его отправили в тыл, но медики оказались бессильны. До конца исполнивший свой долг солдат скончался ран в сентябре 1942 года в госпитале в поволжском городе Вольске Саратовской области.

Каждая подобная биография заслуживает нашей памяти. И о фронтовых путях-дорогах воинов из одной только невеликой деревни Кузьмино можно было бы составить целую книгу.

Анатолий Емельянов построил часовню-памятник погибшим фронтовикам на свои личные средства. Он убежден, что такой памятник в первую очередь необходим для того, чтобы потомки павших солдат Великой Отечественной знали и помнили о подвиге своих героических предков.

В честь открытия часовни-памятника в деревне Кузьмино состоялся концерт, подготовленный работниками районных учреждений культуры. Благочинный Вязниковского района протоиерей Владимир Соловьев и помощник вязниковского благочинного по делам молодежи настоятель храма в честь Святителя Иннокентия, митрополита Московского, в поселке Нововязники священник Сергей Арапов в присутствии кузьминовцев разных поколений, жителей соседних деревень (всего собралось около полутора сотен человек) освятили новую часовню.

В райадминистрации сообщили, что данный памятник – уже 59-й по счету обелиск фронтовикам Великой Отечественной войны на территории города Вязники и Вязниковского района.