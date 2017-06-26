Владимирская бригада скорой помощи признана лучшей

Финалистов назвали в минувшую субботу в Коврове. Именно там, на базе Ковровской городской станции скорой медицинской помощи, состоялся V Областной конкурс профессионального мастерства среди бригад скорой медицинской помощи.

Итак, первое место заняла команда из Владимира, второе место – представители из Коврова и замкнула тройку лидеров команда из Вязников.

В пресс-службе департамента здравоохранения отмечают, что команда Станции скорой медицинской помощи города Владимира традиционно считается лидером конкурса и еще ни разу не уступала первое место за все пять лет проведения соревнований. Вот и на этот раз владимирцы набрали максимальное количество баллов как в практической, так и в теоретической части конкурса.

Напомним, что в этом году профессиональном конкурсе примяли участие восемь команд из Владимира, Коврова, Мурома, Гусь-Хрустального, Камешково, Радужного, Вязников и Александрова. Они решали тестовые и ситуационные задачи и демонстрировали навыки оказания экстренной медицинской помощи – отрабатывали на тренажерах приемы сердечно-легочной реанимации, расшифровывали ЭКГ и показывали владение методами экспресс-диагностики.

Как отметили организаторы конкурса, бригады скорой медицинской помощи показали хороший уровень профессиональной подготовки. В то же время подобные состязания позволяют выявить определенные ошибки и неточности. Каждый такой случай будет тщательно проанализирован с целью совершенствования работы экстренных служб.

Результаты конкурса

1 место: Станция скорой медицинской помощи г. Владимира – 131,5 балла

2 место: Ковровская городская станция скорой медицинской помощи – 121,75 балла

3 место: Станция скорой медицинской помощи г. Вязники – 120,5 балла

4 место: Отделение скорой медицинской помощи Городской больницы ЗАТО г. Радужный – 113,75 балла

5 место: Гусь-Хрустальная станция скорой медицинской помощи – 112,25 балла

6 место: Отделение скорой медицинской помощи Камешковской центральной районной больницы – 110 баллов

7 место: Отделение скорой медицинской помощи Александровской районной больницы – 102,5 балла

8 место: Муромская станция скорой медицинской помощи – 102,25 балла

В номинациях «Лучшая реанимация» и «Лучшее решение ситуационной задачи» также победила Станция скорой медицинской помощи города Владимира – 33 балла из 33 возможных и 47,75 балла из 50 возможных соответственно.

Фото: http://dz.avo.ru/main/-/asset_publisher/