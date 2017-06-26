Муромлянин украл рельсы для будущего гаража

Похищенное он перевез на принадлежащем ему тракторе «МТЗ-82»

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Сообщение о пропаже 12,5 метров рельсов на станции Велетьма поступило в дежурную часть муромского линейного отдела полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в хищении имущества был установлен и задержан. Им оказался ранее судимый житель Навашинского района Нижегородской области.

Мужчина признался в содеянном, сообщив, что рельсы похитил для строительства гаража. Похищенное имущество изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Кража”.

Фото: http://misanec.ru/wp-content/uploads/2015/11/1126.jpg

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