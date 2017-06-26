Мать двоих детей осудили за превышение самообороны

Как сообщает следственное управление СК РФ, 37-летняя женщина признана виновной в совершении убийства при превышении пределов необходимой обороны

Приговором Петушинского районного суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года.

Напомним, что с 2014 года осужденная, имеющая на иждивении двоих детей, сожительствовала с 24-летним мужчиной, злоупотреблявшим алкоголем. В неадекватном состоянии сожитель регулярно избивал свою гражданскую жену. Женщина неоднократно обращалась в полицию, но, проявляя «милосердие», прощала.

В последнее время, опасаясь за своих детей, 7-летнего сына и 14-летней дочери-инвалида, она просила мужчину оставить ее семью в покое.

Ночью 4 апреля между сожителями произошел очередной конфликт, в ходе которого мужчина схватил гражданскую жену за волосы, начал душить и избивать. Испугавшись, она стала звать на помощь соседей по коммунальной квартире, а затем схватила нож и два раза ударила им сожителя.

Поняв, что мужчина скончался, она сама позвонила в правоохранительные органы и сообщила о случившемся. Женщина признала вину и раскаялась в содеянном.

Следствие квалифицировало ее действия как убийство при превышении пределов необходимой обороны. Дети женщины были переданы под опеку близкого родственника женщины. Находясь под домашним арестом, она продолжала заботиться о сыне и дочери.

Следователем внесено представление в отдел полиции. Отмечается, что сотрудники ведомства, зная о личности погибшего неоднократно привлекавшего к уголовной ответственности, недооценили семейную ситуацию, которая привела к трагическим последствиям.

Фото: https://ura.news/images/news/upload/articles/